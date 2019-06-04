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Здесь интересно

Олег Сакмаров готовит музыкальный фестиваль в ММДК

Олег Сакмаров готовит музыкальный фестиваль в ММДК

04 июня 2019г., 15:41

9 июня в рамках закрытия сезона Культурников в магазине музыки ДОМ КУЛЬТУРЫ (ММДК) своих друзей соберет мультиинструменталист, композитор и поэт Олег Сакмаров («Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Чужие»).

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Фестиваль, год назад прошедший под кодовым названием «Снова лето?» прошел настолько успешно, что было решено завершать Культурные сезоны «Сакмаров-фестами».

Миссия мероприятия - поддерживать традицию бескорыстного и свободного рок-музицирования без оглядки на коммерцию и хайп. Свои хиты представят «Сон Лемура», Стас Кондаков и «Акустический лес», Sofi Maeda, Константин Савицкий, Алексей Бакашин, Антон Бельский, Андрей Дюков, Андрей Чуркин и др.

Начало: 17.00

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Москва-Инфо
   