Здесь интересно

Фестиваль, год назад прошедший под кодовым названием «Снова лето?» прошел настолько успешно, что было решено завершать Культурные сезоны «Сакмаров-фестами».

Миссия мероприятия - поддерживать традицию бескорыстного и свободного рок-музицирования без оглядки на коммерцию и хайп. Свои хиты представят «Сон Лемура», Стас Кондаков и «Акустический лес», Sofi Maeda, Константин Савицкий, Алексей Бакашин, Антон Бельский, Андрей Дюков, Андрей Чуркин и др.

Начало: 17.00

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