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Выборы 2019

Сведения о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в газете "Москва Инфо" при проведении выборов депутатов Государственной думы

04 июня 2019г., 16:20

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ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации:  101000,  г. Москва, Маросейка,  дом 3/13, стр.1, телефон  8 495 688 80 78,  уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. 

Сведения о размере и других условиях оплаты  
работ или услуг: 

Размещение агитационных материалов в Сетевом издании MOSCOW-INFO.org (Москва-Инфо.орг), (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68444 от 27.01.2017г.) 

 

Наименование 

Период размещения 

Стоимость 

  

 

 

Всплывающий баннер (поп-пап) 

1 месяц 

60000 рублей 

 

Всплывающий баннер (поп-пап) 

1 неделя 

15000 рублей 

 

Баннер на  главной странице 

1 месяц 

40000 рублей 

 

Баннер на вторичной странице 

1 месяц 

20000 рублей 

 

Изготовление баннера 

  

От 6000 рублей 

 

Размещение статьи с фото и баннером-анонсом (до 5 стр. А4 -14 кеглем) 

1 неделя 

40000 рублей 

 

Размещение статьи (до 3 стр. А4 -14 кеглем) 

5 дней 

20000 рублей 

 

Размещение пресс-релиза (1 стр.А4 -14 кеглем) 

  

14000 рублей 

 

Размещение объявления (до 0,5стр.-14 кеглем) 

1 неделя 

6000 рублей 

 

Размещение комментария (Выступления) 

1 неделя 

14000 рублей 

 

Интервьюирование руководителя, представителя партии, кандидата 

  

10 000 рублей 

 

Размещение интервью с руководителем, представителем партии, кандидата 

1 неделя 

30000 рублей 

 

Адаптация материала 

  

1500 рублей 

 

Подготовка новости (работа журналиста)                                                                        

  

3000 рублей 

 

Подготовка статьи      (работа журналиста) 

  

3000-6000руб. 

 

* Цены указаны в рублях, НДС не облагается 

 

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%. 

ООО «Медиа+» 

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13, стр.1  тел. +7 (495) 688-80-78 

Электронный адрес: es@idmig.ru 

Платежные реквизиты для оплаты: 

ИНН 9701039482  КПП: 770101001, ОГРН 1167746440180 

Расчетный счет: 40702810702660002039 в АО Альфа-Банк г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593  БИК: 044525593 

Генеральный директор  - Цикун Игорь Ефимович 

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