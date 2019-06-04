Выборы 2019

ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации: 101000, г. Москва, Маросейка, дом 3/13, стр.1, телефон 8 495 688 80 78, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.