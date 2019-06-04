Выборы 2019
Сведения о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в газете "Москва Инфо" при проведении выборов депутатов Государственной думы.
ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации: 101000, г. Москва, Маросейка, дом 3/13, стр.1, телефон 8 495 688 80 78, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты
работ или услуг:
Размещение агитационных материалов в Сетевом издании MOSCOW-INFO.org (Москва-Инфо.орг), (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68444 от 27.01.2017г.)
|
Наименование
|
Период размещения
|
Стоимость
|
|
|
Всплывающий баннер (поп-пап)
|
1 месяц
|
60000 рублей
|
|
Всплывающий баннер (поп-пап)
|
1 неделя
|
15000 рублей
|
|
Баннер на главной странице
|
1 месяц
|
40000 рублей
|
|
Баннер на вторичной странице
|
1 месяц
|
20000 рублей
|
|
Изготовление баннера
|
|
От 6000 рублей
|
|
Размещение статьи с фото и баннером-анонсом (до 5 стр. А4 -14 кеглем)
|
1 неделя
|
40000 рублей
|
|
Размещение статьи (до 3 стр. А4 -14 кеглем)
|
5 дней
|
20000 рублей
|
|
Размещение пресс-релиза (1 стр.А4 -14 кеглем)
|
|
14000 рублей
|
|
Размещение объявления (до 0,5стр.-14 кеглем)
|
1 неделя
|
6000 рублей
|
|
Размещение комментария (Выступления)
|
1 неделя
|
14000 рублей
|
|
Интервьюирование руководителя, представителя партии, кандидата
|
|
10 000 рублей
|
|
Размещение интервью с руководителем, представителем партии, кандидата
|
1 неделя
|
30000 рублей
|
|
Адаптация материала
|
|
1500 рублей
|
|
Подготовка новости (работа журналиста)
|
|
3000 рублей
|
|
Подготовка статьи (работа журналиста)
|
|
3000-6000руб.
|
* Цены указаны в рублях, НДС не облагается
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.
ООО «Медиа+»
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Электронный адрес: es@idmig.ru
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