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Выборы 2019

Сведения о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по почтовой обработке при распространении предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

04 июня 2019г., 16:57

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     ООО «ЭнергоСтиль-Упаковка», ИНН 7714923046, адрес 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, корп.3, эт.4, пом. XXV, ком 10.10А, тел. 8(495) 989-45-51, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения

о размере и других условиях оплаты работ или услуг:

1.     Иные агитационные материалы

Наименование

Тираж

Размер

Материал

Цветность

Стоимость тиража, руб.

1

Сумка «Классик» из хлопка без нанесения

500шт

ШхВ 25х35см

ручка 60см

Бязь (плотность 140гр)

Однотонная

без нанесения

50 000,00

2

Сумка «Классик» из хлопка без нанесения

500шт

ШхВ 35х40см

ручка 60см

Двунитка (плотность 220гр)

Суровая без нанесения

75 000,00

3

Сумка «Промо» с нанесением логотипа

500шт

ШхВхДно 25х35х8см

ручка 60см

Бязь цветная (плотность 140гр)

Однотонная

сумка, нанесение логотипа (1+1)

82 500,00

4

Сумка «Промо» с нанесением логотипа

1000шт

ШхВхДно 35х40х8см

ручка 60см

Двунитка (плотность 220гр)

Суровая,  нанесение логотипа (2+2)

226 000,00

5

Сумка «Объемная» сшивная с нанесением

3000шт

ШхВхДхБ 35х40х10х10см

ручка 60см

Спанбонд цветной (плотность 70гр)

Цвет по выбору, нанесение (1+0)

204 000,00

6

Сумка «Классик» из спанбонда (спайка)

5000шт

ШхВ 35х40см

ручка 30см

Спанбонд цветной (плотность 60гр)

Цвет по выбору, нанесение (1+0)

120 000,00

7

Мешочек

с завязками

500шт

ШхВ 20х20см

Бязь цветная (плотность 140гр)

Суровая без нанесения

26 325,00

8

Рюкзак с завязками шнур и нанесением логотипа

500шт

ШхВ 35х40см

 

Бязь цветная (плотность 140гр)

Однотонный, нанесение логотипа (1+0)

84 000,00

9

Фартук с завязками и нанесением

1000шт

ШхВ 70х85см

завязки из ткани

Саржа цветная (плотность 190гр)

Однотонный, нанесение (1+0) размером до А4

265 000,00

10

Флисовый плед без нанесения

1000шт

150х100см

Флис цветной (плотность 180гр)

Цвет по выбору

352 500,00

11

Косметичка «Блюз» с молнией

500шт

ШхВхГ

20х15х5см

Полиэстер

Цвет по выбору

 48 000,00

12

Флаги с логотипом

100шт

12х18см

15х22см

Полиэфирный шелк (60гр)

Нанесение сублимация

4 050,00

13

Флаги с нанесением

50шт

90х135см

Полиэфирный шелк (60гр)

Нанесение сублимация

30 375,00

14

Вымпелы плотные, обшитые шнуром,  печатные с одной стороны

100шт

15х22см

Атлас (120гр) с внутренней вставкой картона

Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая

15 125,00

15

Вымпелы печатные полужесткие, обшитые бахромой

100шт

15х22см

Атлас (120гр) (проклейка дублерином в один слой)

Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая

29 625,00

16

Шарф двухсторонний с нанесением

100шт

15х130см

Атлас (120гр)

Стрейч (135гр)

Нанесение с двух сторон

29 500,00

17

Шарф односторонний

100шт

15х130см

Атлас (120гр)

Стрейч (135гр)

Нанесение с одной стороны

20 625,00

18

Лента с нанесением

100шт

15х200см

Атлас (120гр)

Стрейч (135гр)

Нанесение с одной стороны

17 625,00

Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, материал, плотность и тд.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

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