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Выборы 2019

Сведения индивидуального предпринимателя Феоктистова Андрея Александровича о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по изготовлению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

05 июня 2019г., 11:10

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     Индивидуальный предприниматель Феоктистов Андрей Александрович, ИНН 400300706038, юридический адрес организации:  125367,  г. Москва, Аллея Сосновая,  дом 2, кв.24, телефон  89067840996,  уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения
о размере и других условиях оплаты
работ или услуг:

1.      Агитационные печатные материалы

Наименование, формат, красочность, бумага

тираж 1000

тираж 10000

тираж 20000

листовка А5, 4+4, бумага мелованная 115

8400

16300

24000

листовка А4, 4+0, офсетная 80

7800

17200

25000

листовка А4, 4+0, мелованная 115

9000

23000

33000

плакат А3, мелованная 115

10000

30000

55000

плакат А2, мелованная 115

15000

60000

100000

буклет А4, 4+4, мелованная 115

10000

29000

44000

буклет А3, 4+4, офсетная 80

15000

40000

66000

карманный календарь, бумага 300, углы, ламинация

9000

30000

44000

листовка 210Х100, 4+4, бумага 250

9800

24000

39000

листовка А4, 1+0, бумага офсетная 80

6400

15000

20000

дорхенгер, формат 1/3А4, 4+4, картон 300,  вырубка

20000

45000

60000

брошюра А5, 16 полос, бумага 150, на скрепку

29200

100000

180000

магниты, 100Х70 мм, 4+0, винил 0,4 мм, лайнер меловка 250 гр.,  глянц ламинация, штамп, вырубка

14000

68000

120000

визитки, 4+4, бумага 300

5000

15000

20000

конверт, С65, 4+0

14000

37000

75000

ротационная печать

тираж 10000

тираж 20000

тираж 50000

газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз.

2,90/4

2,00/3.20

1,50/2,7

газета а3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз.

3,50/5,70

2,75/4,20

2,15/3,75

 

2.      Иные агитационные материалы

Наименование, размер, материал, цветность

Тираж

Стоимость

Значки закатные, диаметр 5,6, металлическая основа, ламинация

1000

12000

Флаг, 150Х100, 4+0,  искусственный шелк

20

20000

Флагшток виндер парус 2,5 пластиковое основание, флаг 4+0

1

6000

Накидки, печать полноцветная, 4+4

20

14000

Кепки, 1+0

50

14000

Футболки, 4+4 полноцветная печать грудь и спина

100

55000

Футболки белые, 1+1 шелкография

50

20000

Шарики с логотипов, 1+0

10000

55000

Ростовая фигура, 180Х100, пластик, 4+0

1

10000

Ролл-ап 85х200 мм

1

6500

Сторона куба 2Х2, баннер 440, люверсы

20

27000

Пресс-волл 2Х3

1

8500

Конструкция для куба складывающаяся

1

5500

Штендер односторонний

1

6000

Ручка пластиковая , тампопечать 2+0

1000

20000

Бейджи, А6, 4+4, бумага 300, ламинация, пиколло

250

5000

Промосумка, 2+0, хлопок 135, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см

200

38000

 

СТОИМОСТЬ  ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕЧАТИ  (руб. за тираж, НДС не облагается)

 

 

Офсетная листовая печать,  без стоимости бумаги

 

тираж

500

500

1000

1000

5000

5000

10000

10000

50000

50000

красочность

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

А5

5700

7050

6450

7350

7380

9150

8750

11700

14625

25500

А4

6450

9150

6700

7800

8625

11100

10800

15450

23550

40950

А3

6600

10350

7200

11400

10080

18000

13700

22000

37125

70605

А2

10800

17700

11580

18212

16985

28000

20700

37000

63990

123255

 

Цены могут изменяться в зависимости от размера изделия, плотности бумаги, цветности, тиража, метода изготовления и т. д. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений. При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов высчитывается из опубликованных. Фальцовка – 0,3 руб./ф., биговка - 0.5 руб./экз., ламинация – 20 руб./А3, вырубка – 10 руб./А3, кашировка - 10 руб./А3, брошюровка – 10 руб./экз. Перфорация – 1  руб./экз. Офс/лак – от 1 до 3 рублей за лист А3. Бумага офсет. – 90 руб./кг, мелованная – 120 руб./кг, картон – 180 руб./кг. Самоклейка – 20 руб./А3. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.

Другие виды печати  и послепечатная обработка

широкоформатная печать,  за кв. метр

до 100 кв.метров

от 100 кв.метров

бумага/банер 440, 360 точек (руб/кв.м.)

200/400

170/350

бумага/самоклейка, 720 точек, (руб/кв.м.)

750/900

700/800

полноцветная печать на ткани при тираже  от 15 кв. метров - 1000 рублей за кв. метр

Карманы/люверсы – 130 руб/м / 30 руб  за один люверс

 

цифровая печать 4+0, бумага 150 гр.  за лист А4 при тираже  50/500 экз.  - 40/18 рублей лист

шелкография/термотрансфер

тираж 100/500 штук – 60/35 руб. за один цвет

ризография за лист А4, 1+0, бумага 80

тираж 1000/10000 экз. – 3 / 1,2 руб. за лист

цифровая печать 1+0, А4

тираж 1000/10000 экз. – 4 / 1,5  руб. за лист

тампопечать 1+0                                                                      

при тираже 1000/10000 - 6000/45000

полноцветная уф печать при тираже 500 штук  - 15000 рублей за тираж без учета стоимости изделий

 

Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

г. Москва, 125367, Аллея Сосновая, д.2

Тел.: (906) 7840996, e-mail: faa3000@gmail.com

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