Выборы 2019

Индивидуальный предприниматель Феоктистов Андрей Александрович, ИНН 400300706038, юридический адрес организации: 125367, г. Москва, Аллея Сосновая, дом 2, кв.24, телефон 89067840996, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения

о размере и других условиях оплаты

работ или услуг:

1. Агитационные печатные материалы Наименование, формат, красочность, бумага тираж 1000 тираж 10000 тираж 20000 листовка А5, 4+4, бумага мелованная 115 8400 16300 24000 листовка А4, 4+0, офсетная 80 7800 17200 25000 листовка А4, 4+0, мелованная 115 9000 23000 33000 плакат А3, мелованная 115 10000 30000 55000 плакат А2, мелованная 115 15000 60000 100000 буклет А4, 4+4, мелованная 115 10000 29000 44000 буклет А3, 4+4, офсетная 80 15000 40000 66000 карманный календарь, бумага 300, углы, ламинация 9000 30000 44000 листовка 210Х100, 4+4, бумага 250 9800 24000 39000 листовка А4, 1+0, бумага офсетная 80 6400 15000 20000 дорхенгер, формат 1/3А4, 4+4, картон 300, вырубка 20000 45000 60000 брошюра А5, 16 полос, бумага 150, на скрепку 29200 100000 180000 магниты, 100Х70 мм, 4+0, винил 0,4 мм, лайнер меловка 250 гр., глянц ламинация, штамп, вырубка 14000 68000 120000 визитки, 4+4, бумага 300 5000 15000 20000 конверт, С65, 4+0 14000 37000 75000 ротационная печать тираж 10000 тираж 20000 тираж 50000 газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. 2,90/4 2,00/3.20 1,50/2,7 газета а3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. 3,50/5,70 2,75/4,20 2,15/3,75

2. Иные агитационные материалы

Наименование, размер, материал, цветность Тираж Стоимость Значки закатные, диаметр 5,6, металлическая основа, ламинация 1000 12000 Флаг, 150Х100, 4+0, искусственный шелк 20 20000 Флагшток виндер парус 2,5 пластиковое основание, флаг 4+0 1 6000 Накидки, печать полноцветная, 4+4 20 14000 Кепки, 1+0 50 14000 Футболки, 4+4 полноцветная печать грудь и спина 100 55000 Футболки белые, 1+1 шелкография 50 20000 Шарики с логотипов, 1+0 10000 55000 Ростовая фигура, 180Х100, пластик, 4+0 1 10000 Ролл-ап 85х200 мм 1 6500 Сторона куба 2Х2, баннер 440, люверсы 20 27000 Пресс-волл 2Х3 1 8500 Конструкция для куба складывающаяся 1 5500 Штендер односторонний 1 6000 Ручка пластиковая , тампопечать 2+0 1000 20000 Бейджи, А6, 4+4, бумага 300, ламинация, пиколло 250 5000 Промосумка, 2+0, хлопок 135, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см 200 38000

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕЧАТИ (руб. за тираж, НДС не облагается) Офсетная листовая печать, без стоимости бумаги тираж 500 500 1000 1000 5000 5000 10000 10000 50000 50000 красочность 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 А5 5700 7050 6450 7350 7380 9150 8750 11700 14625 25500 А4 6450 9150 6700 7800 8625 11100 10800 15450 23550 40950 А3 6600 10350 7200 11400 10080 18000 13700 22000 37125 70605 А2 10800 17700 11580 18212 16985 28000 20700 37000 63990 123255

Цены могут изменяться в зависимости от размера изделия, плотности бумаги, цветности, тиража, метода изготовления и т. д. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений. При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов высчитывается из опубликованных. Фальцовка – 0,3 руб./ф., биговка - 0.5 руб./экз., ламинация – 20 руб./А3, вырубка – 10 руб./А3, кашировка - 10 руб./А3, брошюровка – 10 руб./экз. Перфорация – 1 руб./экз. Офс/лак – от 1 до 3 рублей за лист А3. Бумага офсет. – 90 руб./кг, мелованная – 120 руб./кг, картон – 180 руб./кг. Самоклейка – 20 руб./А3. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.

Другие виды печати и послепечатная обработка широкоформатная печать, за кв. метр до 100 кв.метров от 100 кв.метров бумага/банер 440, 360 точек (руб/кв.м.) 200/400 170/350 бумага/самоклейка, 720 точек, (руб/кв.м.) 750/900 700/800 полноцветная печать на ткани при тираже от 15 кв. метров - 1000 рублей за кв. метр Карманы/люверсы – 130 руб/м / 30 руб за один люверс

цифровая печать 4+0, бумага 150 гр. за лист А4 при тираже 50/500 экз. - 40/18 рублей лист шелкография/термотрансфер тираж 100/500 штук – 60/35 руб. за один цвет ризография за лист А4, 1+0, бумага 80 тираж 1000/10000 экз. – 3 / 1,2 руб. за лист цифровая печать 1+0, А4 тираж 1000/10000 экз. – 4 / 1,5 руб. за лист тампопечать 1+0 при тираже 1000/10000 - 6000/45000 полноцветная уф печать при тираже 500 штук - 15000 рублей за тираж без учета стоимости изделий

Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

г. Москва, 125367, Аллея Сосновая, д.2

Тел.: (906) 7840996, e-mail: faa3000@gmail.com

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