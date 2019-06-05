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Автомагистраль
Воспользоваться парковкой в День независимости России можно бесплатно
Автомобилисты 12 июня имеют право пользоваться парковкой на любой улице в Москве..
По прогнозам правительства Москвы бесплатная парковка 12 июня не сможет осложнить передвижение транспорта в столице.
12 июня решено предоставить бесплатную парковку на территории Москвы.
Активность и интенсивность потока автомобилей в День России снизится и владельцы автомобилей получат возможность бесплатно парковаться в любом месте парковочного пространства.
Отдельно следует заметить, что электрички 12 июня будут курсировать по графику воскресенья..
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