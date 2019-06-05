Автомагистраль

По прогнозам правительства Москвы бесплатная парковка 12 июня не сможет осложнить передвижение транспорта в столице.

12 июня решено предоставить бесплатную парковку на территории Москвы.

Активность и интенсивность потока автомобилей в День России снизится и владельцы автомобилей получат возможность бесплатно парковаться в любом месте парковочного пространства.

Отдельно следует заметить, что электрички 12 июня будут курсировать по графику воскресенья.

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