версия для печати

Выборы 2019

Сведения ООО «Редакция «Медиа Инфо» о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

05 июня 2019г., 13:25

.

     ООО «Редакция «Медиа Инфо» , ИНН 7702388972, юридический адрес организации:  129110,  г. Москва, ул. Щепкина,  дом 47, стр.1, офис 6, телефон  8 495 688 80 78,  уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения
о размере и других условиях оплаты
работ или услуг:

Размещение агитационных материалов в Сетевом издании MOSCOW-INFO.org (Москва-Инфо.орг), (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68444 от 27.01.2017г.)

Наименование

Период размещения

Стоимость

Всплывающий баннер (поп-пап)

1 месяц

60000 рублей

Всплывающий баннер (поп-пап)

1 неделя

15000 рублей

Баннер на  главной странице

1 месяц

40000 рублей

Баннер на вторичной странице

1 месяц

20000 рублей

Изготовление баннера

 

От 6000 рублей

Размещение статьи с фото и баннером-анонсом (до 5 стр. А4 -14 кеглем)

1 неделя

40000 рублей

Размещение статьи (до 3 стр. А4 -14 кеглем)

5 дней

20000 рублей

Размещение пресс-релиза (1 стр.А4 -14 кеглем)

 

14000 рублей

Размещение объявления (до 0,5стр.-14 кеглем)

1 неделя

6000 рублей

Размещение комментария (Выступления)

1 неделя

14000 рублей

Интервьюирование руководителя, представителя партии, кандидата

 

10 000 рублей

Размещение интервью с руководителем, представителем партии, кандидата

1 неделя

30000 рублей

Адаптация материала

 

1500 рублей

Подготовка новости (работа журналиста)                                                                       

 

3000 рублей

Подготовка статьи      (работа журналиста)

 

3000-6000руб.

 

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

ООО «Редакция «Медиа Инфо»

129110,  г. Москва, ул. Щепкина,  дом 47, стр.1, офис 6 тел. +7 (495) 688-80-78

Электронный адрес: es@idmig.ru

Платежные реквизиты для оплаты:

ИНН 7702388972  КПП: 770201001, ОГРН 1157746778914

Расчетный счет: 40702810500000114645 в ВТБ24 (ПАО)  г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810100000000716  БИК: 044525716

Генеральный директор  - Цикун Игорь Ефимович

 

 

 

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Выборы 2019»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   