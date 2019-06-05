Выборы 2019

ООО «Редакция «Медиа Инфо» , ИНН 7702388972, юридический адрес организации: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1, офис 6, телефон 8 495 688 80 78, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения

о размере и других условиях оплаты

работ или услуг:

Размещение агитационных материалов в Сетевом издании MOSCOW-INFO.org (Москва-Инфо.орг), (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68444 от 27.01.2017г.)

Наименование Период размещения Стоимость Всплывающий баннер (поп-пап) 1 месяц 60000 рублей Всплывающий баннер (поп-пап) 1 неделя 15000 рублей Баннер на главной странице 1 месяц 40000 рублей Баннер на вторичной странице 1 месяц 20000 рублей Изготовление баннера От 6000 рублей Размещение статьи с фото и баннером-анонсом (до 5 стр. А4 -14 кеглем) 1 неделя 40000 рублей Размещение статьи (до 3 стр. А4 -14 кеглем) 5 дней 20000 рублей Размещение пресс-релиза (1 стр.А4 -14 кеглем) 14000 рублей Размещение объявления (до 0,5стр.-14 кеглем) 1 неделя 6000 рублей Размещение комментария (Выступления) 1 неделя 14000 рублей Интервьюирование руководителя, представителя партии, кандидата 10 000 рублей Размещение интервью с руководителем, представителем партии, кандидата 1 неделя 30000 рублей Адаптация материала 1500 рублей Подготовка новости (работа журналиста) 3000 рублей Подготовка статьи (работа журналиста) 3000-6000руб.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%. ООО «Редакция «Медиа Инфо» 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1, офис 6 тел. +7 (495) 688-80-78 Электронный адрес: es@idmig.ru Платежные реквизиты для оплаты: ИНН 7702388972 КПП: 770201001, ОГРН 1157746778914 Расчетный счет: 40702810500000114645 в ВТБ24 (ПАО) г. Москва Корреспондентский счет: 30101810100000000716 БИК: 044525716 Генеральный директор - Цикун Игорь Ефимович

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