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Выборы 2019

Сведения ООО "Медиа+" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

06 июня 2019г., 00:47

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     ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации:  101000,  г. Москва, Маросейка,  дом 3/13, стр.1, телефон  8 495 220 59 25,  уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по распространению печатных агитационных материалов и редакционно-издательских услугах  на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения
о размере и других условиях оплаты работ или услуг:

1.     Распространение агитационных материалов

Формат А-4 (4 полосы) 

 

 

 

 

Плотность бумаги

Количество тысяч экземпляров

до 50 

50-100

101-500 

501-999

плотность до 50 г/м2

1,44

1,41

1,38

1,33

плотность до 80 г/м2

1,48

1,46

1,43

1,37

плотность до 115 г/м2

1,52

1,49

1,47

1,41

 

 

 

 

 

Формат А-3 (4 полосы)

 

 

 

 

Плотность бумаги

Количество тысяч экземпляров

до 50 

50-100

101-500 

501-999

плотность до 50 г/м2

1,58

1,55

1,52

1,48

плотность до 80 г/м2

1,63

1,62

1,58

1,55

плотность до 115 г/м2

1,69

1,67

1,62

1,59

 

 

 

 

 

Формат А-3 (8 полос)

 

 

 

 

Плотность бумаги

Количество тысяч экземпляров

до 50 

50-100

101-500 

501-999

плотность до 50 г/м2

1,74

1,71

1,69

1,64

плотность до 80 г/м2

1,79

1,76

1,74

1,70

плотность до 115 г/м2

1,85

1,83

1,81

1,77

 

 

 

 

 

Формат А-3 (16 полос)

 

 

 

 

Плотность бумаги

Количество тысяч экземпляров

до 50 

50-100

101-500 

501-999

плотность до 50 г/м2

1,92

1,90

1,87

1,84

плотность до 80 г/м2

1,99

1,95

1,93

1,90

плотность до 115 г/м2

2,07

2,02

2,00

1,95


* Цены указаны в рублях, НДС не облагается

Минимальный тираж: 10 тыс. экз.
 
Надбавки за сложность распространения:
 Ближнее Подмосковье: +50%
 Дальнее Подмосковье: +100%
 Распространение в ЦАО: +50%
 Распространение внутри Садового кольца: +100%

2.  Иные услуги

Прайс-лист на редакционно-издательские услуги.

Наименование

Ед. изм. Формат А4

Стоимость, руб.


1.      Редакционные услуги

 

 

1.1. Рерайтинг

1 авт. лист

28000

1.2. Райтинг

1 авт. лист

56000-80000

1.3. Райтинг экспертного уровня

1 авт. лист

160000

1.4. Набор текста с бумажного носителя

1 авт. лист

1000

1.5. Литературное редактирование текста

1 авт.лист

3000-4000

1.6. Техническое редактирование текста

1 авт. лист

3500

1.7. Корректура

1 авт. лист

2000

1.8. Сверка корректуры

1 авт. лист

600

1.9. Научное редактирование

1 авт. лист

4000-10000

1.10.         Перевод

1 авт. лист

6200-14000


2.      Издательские услуги

 

 

2.1. Верстка и внесение 2 правок

1 стр.

700-3500

2.2. Внесение дополнительной правки

1 стр.

400-600

2.3. Создание рисунков

1 рис.

800-10000

2.4. Создание диаграмм, графиков

1 рис.

200-800

2.5. Подбор фотографий

1 рис.

200-900

2.6. Приобретение фотографий

1 рис.

400-15000

2.7. Сканирование слайдов/фотографий

1 рис.

450-950

2.8. Обработка слайдов/фотографий

1 рис.

600-9500


3.      Дизайнерские услуги

 

 

3.1. Дизайн макета обложки (3 варианта)

1 разворот

90000-180000

3.2. Дизайн макета блока каталога (3 варианта)

1 разворот на раздел

80000-160000

3.3. Дизайн макета блока журнала (3 варианта)

1 разворот на раздел

110000-300000

3.4. Дизайн логотипа, ТМ (3 варианта)

1 знак

80000-200000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет стоимости с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

ООО «Медиа+»
101000, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13, стр.1  тел. +7 495 220 59 25
Электронный адрес: ssob@bk.ru
Платежные реквизиты для оплаты:
ИНН 9701039482  КПП: 770101001, ОГРН 1167746440180
Расчетный счет: 40702810702660002039 в АО Альфа-Банк г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000593  БИК: 044525593
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