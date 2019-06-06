Выборы 2019

ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации: 101000, г. Москва, Маросейка, дом 3/13, стр.1, телефон 8 495 220 59 25, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по распространению печатных агитационных материалов и редакционно-издательских услугах на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения

о размере и других условиях оплаты работ или услуг:

1. Распространение агитационных материалов

Формат А-4 (4 полосы) Плотность бумаги Количество тысяч экземпляров до 50 50-100 101-500 501-999 плотность до 50 г/м2 1,44 1,41 1,38 1,33 плотность до 80 г/м2 1,48 1,46 1,43 1,37 плотность до 115 г/м2 1,52 1,49 1,47 1,41 Формат А-3 (4 полосы) Плотность бумаги Количество тысяч экземпляров до 50 50-100 101-500 501-999 плотность до 50 г/м2 1,58 1,55 1,52 1,48 плотность до 80 г/м2 1,63 1,62 1,58 1,55 плотность до 115 г/м2 1,69 1,67 1,62 1,59 Формат А-3 (8 полос) Плотность бумаги Количество тысяч экземпляров до 50 50-100 101-500 501-999 плотность до 50 г/м2 1,74 1,71 1,69 1,64 плотность до 80 г/м2 1,79 1,76 1,74 1,70 плотность до 115 г/м2 1,85 1,83 1,81 1,77 Формат А-3 (16 полос) Плотность бумаги Количество тысяч экземпляров до 50 50-100 101-500 501-999 плотность до 50 г/м2 1,92 1,90 1,87 1,84 плотность до 80 г/м2 1,99 1,95 1,93 1,90 плотность до 115 г/м2 2,07 2,02 2,00 1,95



* Цены указаны в рублях, НДС не облагается

Минимальный тираж: 10 тыс. экз.



Надбавки за сложность распространения:

Ближнее Подмосковье: +50%

Дальнее Подмосковье: +100%

Распространение в ЦАО: +50%

Распространение внутри Садового кольца: +100%

2. Иные услуги

Прайс-лист на редакционно-издательские услуги.

Наименование Ед. изм. Формат А4 Стоимость, руб.

1. Редакционные услуги 1.1. Рерайтинг 1 авт. лист 28000 1.2. Райтинг 1 авт. лист 56000-80000 1.3. Райтинг экспертного уровня 1 авт. лист 160000 1.4. Набор текста с бумажного носителя 1 авт. лист 1000 1.5. Литературное редактирование текста 1 авт.лист 3000-4000 1.6. Техническое редактирование текста 1 авт. лист 3500 1.7. Корректура 1 авт. лист 2000 1.8. Сверка корректуры 1 авт. лист 600 1.9. Научное редактирование 1 авт. лист 4000-10000 1.10. Перевод 1 авт. лист 6200-14000

2. Издательские услуги 2.1. Верстка и внесение 2 правок 1 стр. 700-3500 2.2. Внесение дополнительной правки 1 стр. 400-600 2.3. Создание рисунков 1 рис. 800-10000 2.4. Создание диаграмм, графиков 1 рис. 200-800 2.5. Подбор фотографий 1 рис. 200-900 2.6. Приобретение фотографий 1 рис. 400-15000 2.7. Сканирование слайдов/фотографий 1 рис. 450-950 2.8. Обработка слайдов/фотографий 1 рис. 600-9500

3. Дизайнерские услуги 3.1. Дизайн макета обложки (3 варианта) 1 разворот 90000-180000 3.2. Дизайн макета блока каталога (3 варианта) 1 разворот на раздел 80000-160000 3.3. Дизайн макета блока журнала (3 варианта) 1 разворот на раздел 110000-300000 3.4. Дизайн логотипа, ТМ (3 варианта) 1 знак 80000-200000





Расчет стоимости с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%. ООО «Медиа+»

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13, стр.1 тел. +7 495 220 59 25

Электронный адрес: ssob@bk.ru

Платежные реквизиты для оплаты:

ИНН 9701039482 КПП: 770101001, ОГРН 1167746440180

Расчетный счет: 40702810702660002039 в АО Альфа-Банк г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593

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