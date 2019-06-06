Выборы 2019
Сведения ООО "Медиа+" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва..
ООО Медиа+ , ИНН 9701039482, юридический адрес организации: 101000, г. Москва, Маросейка, дом 3/13, стр.1, телефон 8 495 220 59 25, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по распространению печатных агитационных материалов и редакционно-издательских услугах на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения
о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
1. Распространение агитационных материалов
|
Формат А-4 (4 полосы)
|
|
|
|
|
Плотность бумаги
|
Количество тысяч экземпляров
|
до 50
|
50-100
|
101-500
|
501-999
|
плотность до 50 г/м2
|
1,44
|
1,41
|
1,38
|
1,33
|
плотность до 80 г/м2
|
1,48
|
1,46
|
1,43
|
1,37
|
плотность до 115 г/м2
|
1,52
|
1,49
|
1,47
|
1,41
|
|
|
|
|
|
Формат А-3 (4 полосы)
|
|
|
|
|
Плотность бумаги
|
Количество тысяч экземпляров
|
до 50
|
50-100
|
101-500
|
501-999
|
плотность до 50 г/м2
|
1,58
|
1,55
|
1,52
|
1,48
|
плотность до 80 г/м2
|
1,63
|
1,62
|
1,58
|
1,55
|
плотность до 115 г/м2
|
1,69
|
1,67
|
1,62
|
1,59
|
|
|
|
|
|
Формат А-3 (8 полос)
|
|
|
|
|
Плотность бумаги
|
Количество тысяч экземпляров
|
до 50
|
50-100
|
101-500
|
501-999
|
плотность до 50 г/м2
|
1,74
|
1,71
|
1,69
|
1,64
|
плотность до 80 г/м2
|
1,79
|
1,76
|
1,74
|
1,70
|
плотность до 115 г/м2
|
1,85
|
1,83
|
1,81
|
1,77
|
|
|
|
|
|
Формат А-3 (16 полос)
|
|
|
|
|
Плотность бумаги
|
Количество тысяч экземпляров
|
до 50
|
50-100
|
101-500
|
501-999
|
плотность до 50 г/м2
|
1,92
|
1,90
|
1,87
|
1,84
|
плотность до 80 г/м2
|
1,99
|
1,95
|
1,93
|
1,90
|
плотность до 115 г/м2
|
2,07
|
2,02
|
2,00
|
1,95
* Цены указаны в рублях, НДС не облагается
Минимальный тираж: 10 тыс. экз.
Надбавки за сложность распространения:
Ближнее Подмосковье: +50%
Дальнее Подмосковье: +100%
Распространение в ЦАО: +50%
Распространение внутри Садового кольца: +100%
2. Иные услуги
Прайс-лист на редакционно-издательские услуги.
|
Наименование
|
Ед. изм. Формат А4
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
1.1. Рерайтинг
|
1 авт. лист
|
28000
|
1.2. Райтинг
|
1 авт. лист
|
56000-80000
|
1.3. Райтинг экспертного уровня
|
1 авт. лист
|
160000
|
1.4. Набор текста с бумажного носителя
|
1 авт. лист
|
1000
|
1.5. Литературное редактирование текста
|
1 авт.лист
|
3000-4000
|
1.6. Техническое редактирование текста
|
1 авт. лист
|
3500
|
1.7. Корректура
|
1 авт. лист
|
2000
|
1.8. Сверка корректуры
|
1 авт. лист
|
600
|
1.9. Научное редактирование
|
1 авт. лист
|
4000-10000
|
1.10. Перевод
|
1 авт. лист
|
6200-14000
|
|
|
|
2.1. Верстка и внесение 2 правок
|
1 стр.
|
700-3500
|
2.2. Внесение дополнительной правки
|
1 стр.
|
400-600
|
2.3. Создание рисунков
|
1 рис.
|
800-10000
|
2.4. Создание диаграмм, графиков
|
1 рис.
|
200-800
|
2.5. Подбор фотографий
|
1 рис.
|
200-900
|
2.6. Приобретение фотографий
|
1 рис.
|
400-15000
|
2.7. Сканирование слайдов/фотографий
|
1 рис.
|
450-950
|
2.8. Обработка слайдов/фотографий
|
1 рис.
|
600-9500
|
|
|
|
3.1. Дизайн макета обложки (3 варианта)
|
1 разворот
|
90000-180000
|
3.2. Дизайн макета блока каталога (3 варианта)
|
1 разворот на раздел
|
80000-160000
|
3.3. Дизайн макета блока журнала (3 варианта)
|
1 разворот на раздел
|
110000-300000
|
3.4. Дизайн логотипа, ТМ (3 варианта)
|
1 знак
|
80000-200000
|
Расчет стоимости с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага,
плотность и тд.) производится индивидуально.
ООО «Медиа+»
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Сведения ООО «Редакция «Медиа Инфо» о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
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