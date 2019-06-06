Выборы 2019
Сведения ООО "ЭнергоСтиль-Упаковка" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по размещению предвыборных агитационных материалов и о готовности оказывать услуги по изготовлению иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года..
ООО «ЭнергоСтиль-Упаковка», ИНН 7714923046, адрес 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, корп.3, эт.4, пом. XXV, ком 10.10А, тел. 8(495) 989-45-51, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения
о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
1. Иные агитационные материалы
|
№
|
Наименование
|
Тираж
|
Размер
|
Материал
|
Цветность
|
Стоимость тиража, руб.
|
1
|
Сумка «Классик» из хлопка без нанесения
|
500шт
|
ШхВ 25х35см
ручка 60см
|
Бязь (плотность 140гр)
|
Однотонная
без нанесения
|
50 000,00
|
2
|
Сумка «Классик» из хлопка без нанесения
|
500шт
|
ШхВ 35х40см
ручка 60см
|
Двунитка (плотность 220гр)
|
Суровая без нанесения
|
75 000,00
|
3
|
Сумка «Промо» с нанесением логотипа
|
500шт
|
ШхВхДно 25х35х8см
ручка 60см
|
Бязь цветная (плотность 140гр)
|
Однотонная
сумка, нанесение логотипа (1+1)
|
82 500,00
|
4
|
Сумка «Промо» с нанесением логотипа
|
1000шт
|
ШхВхДно 35х40х8см
ручка 60см
|
Двунитка (плотность 220гр)
|
Суровая, нанесение логотипа (2+2)
|
226 000,00
|
5
|
Сумка «Объемная» сшивная с нанесением
|
3000шт
|
ШхВхДхБ 35х40х10х10см
ручка 60см
|
Спанбонд цветной (плотность 70гр)
|
Цвет по выбору, нанесение (1+0)
|
204 000,00
|
6
|
Сумка «Классик» из спанбонда (спайка)
|
5000шт
|
ШхВ 35х40см
ручка 30см
|
Спанбонд цветной (плотность 60гр)
|
Цвет по выбору, нанесение (1+0)
|
120 000,00
|
7
|
Мешочек
с завязками
|
500шт
|
ШхВ 20х20см
|
Бязь цветная (плотность 140гр)
|
Суровая без нанесения
|
26 325,00
|
8
|
Рюкзак с завязками шнур и нанесением логотипа
|
500шт
|
ШхВ 35х40см
|
Бязь цветная (плотность 140гр)
|
Однотонный, нанесение логотипа (1+0)
|
84 000,00
|
9
|
Фартук с завязками и нанесением
|
1000шт
|
ШхВ 70х85см
завязки из ткани
|
Саржа цветная (плотность 190гр)
|
Однотонный, нанесение (1+0) размером до А4
|
265 000,00
|
10
|
Флисовый плед без нанесения
|
1000шт
|
150х100см
|
Флис цветной (плотность 180гр)
|
Цвет по выбору
|
352 500,00
|
11
|
Косметичка «Блюз» с молнией
|
500шт
|
ШхВхГ
20х15х5см
|
Полиэстер
|
Цвет по выбору
|
48 000,00
|
12
|
Флаги с логотипом
|
100шт
|
12х18см
15х22см
|
Полиэфирный шелк (60гр)
|
Нанесение сублимация
|
4 050,00
|
13
|
Флаги с нанесением
|
50шт
|
90х135см
|
Полиэфирный шелк (60гр)
|
Нанесение сублимация
|
30 375,00
|
14
|
Вымпелы плотные, обшитые шнуром, печатные с одной стороны
|
100шт
|
15х22см
|
Атлас (120гр) с внутренней вставкой картона
|
Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая
|
15 125,00
|
15
|
Вымпелы печатные полужесткие, обшитые бахромой
|
100шт
|
15х22см
|
Атлас (120гр) (проклейка дублерином в один слой)
|
Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая
|
29 625,00
|
16
|
Шарф двухсторонний с нанесением
|
100шт
|
15х130см
|
Атлас (120гр)
Стрейч (135гр)
|
Нанесение с двух сторон
|
29 500,00
|
17
|
Шарф односторонний
|
100шт
|
15х130см
|
Атлас (120гр)
Стрейч (135гр)
|
Нанесение с одной стороны
|
20 625,00
|
18
|
Лента с нанесением
|
100шт
|
15х200см
|
Атлас (120гр)
Стрейч (135гр)
|
Нанесение с одной стороны
|
17 625,00
Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, материал, плотность и тд.) производится индивидуально.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.
Контактные данные
ООО "ЭнергоСтиль-Упаковка"
← | →
Ранее в рубрике «Выборы 2019»:
-
Сведения ООО «Редакция «Медиа Инфо» о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
-
Сведения ООО "Брейн принт" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по изготовлению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
Комментариев нет, Вы будете первым.