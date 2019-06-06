Выборы 2019

ООО «ЭнергоСтиль-Упаковка», ИНН 7714923046, адрес 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, корп.3, эт.4, пом. XXV, ком 10.10А, тел. 8(495) 989-45-51, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Сведения

о размере и других условиях оплаты работ или услуг:

1. Иные агитационные материалы

№ Наименование Тираж Размер Материал Цветность Стоимость тиража, руб. 1 Сумка «Классик» из хлопка без нанесения 500шт ШхВ 25х35см ручка 60см Бязь (плотность 140гр) Однотонная без нанесения 50 000,00 2 Сумка «Классик» из хлопка без нанесения 500шт ШхВ 35х40см ручка 60см Двунитка (плотность 220гр) Суровая без нанесения 75 000,00 3 Сумка «Промо» с нанесением логотипа 500шт ШхВхДно 25х35х8см ручка 60см Бязь цветная (плотность 140гр) Однотонная сумка, нанесение логотипа (1+1) 82 500,00 4 Сумка «Промо» с нанесением логотипа 1000шт ШхВхДно 35х40х8см ручка 60см Двунитка (плотность 220гр) Суровая, нанесение логотипа (2+2) 226 000,00 5 Сумка «Объемная» сшивная с нанесением 3000шт ШхВхДхБ 35х40х10х10см ручка 60см Спанбонд цветной (плотность 70гр) Цвет по выбору, нанесение (1+0) 204 000,00 6 Сумка «Классик» из спанбонда (спайка) 5000шт ШхВ 35х40см ручка 30см Спанбонд цветной (плотность 60гр) Цвет по выбору, нанесение (1+0) 120 000,00 7 Мешочек с завязками 500шт ШхВ 20х20см Бязь цветная (плотность 140гр) Суровая без нанесения 26 325,00 8 Рюкзак с завязками шнур и нанесением логотипа 500шт ШхВ 35х40см Бязь цветная (плотность 140гр) Однотонный, нанесение логотипа (1+0) 84 000,00 9 Фартук с завязками и нанесением 1000шт ШхВ 70х85см завязки из ткани Саржа цветная (плотность 190гр) Однотонный, нанесение (1+0) размером до А4 265 000,00 10 Флисовый плед без нанесения 1000шт 150х100см Флис цветной (плотность 180гр) Цвет по выбору 352 500,00 11 Косметичка «Блюз» с молнией 500шт ШхВхГ 20х15х5см Полиэстер Цвет по выбору 48 000,00 12 Флаги с логотипом 100шт 12х18см 15х22см Полиэфирный шелк (60гр) Нанесение сублимация 4 050,00 13 Флаги с нанесением 50шт 90х135см Полиэфирный шелк (60гр) Нанесение сублимация 30 375,00 14 Вымпелы плотные, обшитые шнуром, печатные с одной стороны 100шт 15х22см Атлас (120гр) с внутренней вставкой картона Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая 15 125,00 15 Вымпелы печатные полужесткие, обшитые бахромой 100шт 15х22см Атлас (120гр) (проклейка дублерином в один слой) Нанесение с одной стороны, вторая сторона белая 29 625,00 16 Шарф двухсторонний с нанесением 100шт 15х130см Атлас (120гр) Стрейч (135гр) Нанесение с двух сторон 29 500,00 17 Шарф односторонний 100шт 15х130см Атлас (120гр) Стрейч (135гр) Нанесение с одной стороны 20 625,00 18 Лента с нанесением 100шт 15х200см Атлас (120гр) Стрейч (135гр) Нанесение с одной стороны 17 625,00

Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, материал, плотность и тд.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.

Контактные данные



ООО "ЭнергоСтиль-Упаковка"

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, корп.3, оф.410

+7(495)989-45-51

+7(977)587-22-02 / +7(925)490-55-20

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