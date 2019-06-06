Выборы 2019
Сведения индивидуального предпринимателя Феоктистова Андрея Александровича о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по изготовлению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва..
Индивидуальный предприниматель Феоктистов Андрей Александрович, ИНН 400300706038, юридический адрес организации: 125367, г. Москва, Аллея Сосновая, дом 2, кв.24, телефон 89067840996, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения
о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
|
1. Агитационные печатные материалы
|
|
Наименование, формат, красочность, бумага
|
тираж 1000
|
тираж 10000
|
тираж 20000
|
|
листовка А5, 4+4, бумага мелованная 115
|
8400
|
16300
|
24000
|
|
листовка А4, 4+0, офсетная 80
|
7800
|
17200
|
25000
|
|
листовка А4, 4+0, мелованная 115
|
9000
|
23000
|
33000
|
|
плакат А3, мелованная 115
|
10000
|
30000
|
55000
|
|
плакат А2, мелованная 115
|
15000
|
60000
|
100000
|
|
буклет А4, 4+4, мелованная 115
|
10000
|
29000
|
44000
|
|
буклет А3, 4+4, офсетная 80
|
15000
|
40000
|
66000
|
|
карманный календарь, бумага 300, углы, ламинация
|
9000
|
30000
|
44000
|
|
листовка 210Х100, 4+4, бумага 250
|
9800
|
24000
|
39000
|
|
листовка А4, 1+0, бумага офсетная 80
|
6400
|
15000
|
20000
|
|
дорхенгер, формат 1/3А4, 4+4, картон 300, вырубка
|
20000
|
45000
|
60000
|
|
брошюра А5, 16 полос, бумага 150, на скрепку
|
29200
|
100000
|
180000
|
|
магниты, 100Х70 мм, 4+0, винил 0,4 мм, лайнер меловка 250 гр., глянц ламинация, штамп, вырубка
|
14000
|
68000
|
120000
|
|
визитки, 4+4, бумага 300
|
5000
|
15000
|
20000
|
|
конверт, С65, 4+0
|
14000
|
37000
|
75000
|
|
|
ротационная печать
|
тираж 10000
|
тираж 20000
|
тираж 50000
|
|
газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз.
|
2,90/4
|
2,00/3.20
|
1,50/2,7
|
|
газета а3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз.
|
3,50/5,70
|
2,75/4,20
|
2,15/3,75
|
2. Иные агитационные материалы
|
Наименование, размер, материал, цветность
|
Тираж
|
Стоимость
|
Значки закатные, диаметр 5,6, металлическая основа, ламинация
|
1000
|
12000
|
Флаг, 150Х100, 4+0, искусственный шелк
|
20
|
20000
|
Флагшток виндер парус 2,5 пластиковое основание, флаг 4+0
|
1
|
6000
|
Накидки, печать полноцветная, 4+4
|
20
|
14000
|
Кепки, 1+0
|
50
|
14000
|
Футболки, 4+4 полноцветная печать грудь и спина
|
100
|
55000
|
Футболки белые, 1+1 шелкография
|
50
|
20000
|
Шарики с логотипов, 1+0
|
10000
|
55000
|
Ростовая фигура, 180Х100, пластик, 4+0
|
1
|
10000
|
Ролл-ап 85х200 мм
|
1
|
6500
|
Сторона куба 2Х2, баннер 440, люверсы
|
20
|
27000
|
Пресс-волл 2Х3
|
1
|
8500
|
Конструкция для куба складывающаяся
|
1
|
5500
|
Штендер односторонний
|
1
|
6000
|
Ручка пластиковая , тампопечать 2+0
|
1000
|
20000
|
Бейджи, А6, 4+4, бумага 300, ламинация, пиколло
|
250
|
5000
|
Промосумка, 2+0, хлопок 135, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см
|
200
|
38000
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕЧАТИ (руб. за тираж, НДС не облагается)
Офсетная листовая печать, без стоимости бумаги
|
тираж
|
500
|
500
|
1000
|
1000
|
5000
|
5000
|
10000
|
10000
|
50000
|
50000
|
красоч-
|
4+0
|
4+4
|
4+0
|
4+4
|
4+0
|
4+4
|
4+0
|
4+4
|
4+0
|
4+4
|
А5
|
5700
|
7050
|
6450
|
7350
|
7380
|
9150
|
8750
|
11700
|
14625
|
25500
|
А4
|
6450
|
9150
|
6700
|
7800
|
8625
|
11100
|
10800
|
15450
|
23550
|
40950
|
А3
|
6600
|
10350
|
7200
|
11400
|
10080
|
18000
|
13700
|
22000
|
37125
|
70605
|
А2
|
10800
|
17700
|
11580
|
18212
|
16985
|
28000
|
20700
|
37000
|
63990
|
123255
Цены могут изменяться в зависимости от размера изделия, плотности бумаги, цветности, тиража, метода изготовления и т. д. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений. При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов высчитывается из опубликованных. Фальцовка – 0,3 руб./ф., биговка - 0.5 руб./экз., ламинация – 20 руб./А3, вырубка – 10 руб./А3, кашировка - 10 руб./А3, брошюровка – 10 руб./экз. Перфорация – 1 руб./экз. Офс/лак – от 1 до 3 рублей за лист А3. Бумага офсет. – 90 руб./кг, мелованная – 120 руб./кг, картон – 180 руб./кг. Самоклейка – 20 руб./А3. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.
|
Другие виды печати и послепечатная обработка
|
широкоформатная печать, за кв. метр
|
до 100 кв.метров
|
от 100 кв.метров
|
|
бумага/банер 440, 360 точек (руб/кв.м.)
|
200/400
|
170/350
|
|
бумага/самоклейка, 720 точек, (руб/кв.м.)
|
750/900
|
700/800
|
|
полноцветная печать на ткани при тираже от 15 кв. метров - 1000 рублей за кв. метр
|
|
Карманы/люверсы – 130 руб/м / 30 руб за один люверс
|
|
цифровая печать 4+0, бумага 150 гр. за лист А4 при тираже 50/500 экз. - 40/18 рублей лист
|
шелкография/термотрансфер
|
тираж 100/500 штук – 60/35 руб. за один цвет
|
ризография за лист А4, 1+0, бумага 80
|
тираж 1000/10000 экз. – 3 / 1,2 руб. за лист
|
цифровая печать 1+0, А4
|
тираж 1000/10000 экз. – 4 / 1,5 руб. за лист
|
тампопечать 1+0
|
при тираже 1000/10000 - 6000/45000
|
полноцветная уф печать при тираже 500 штук - 15000 рублей за тираж без учета стоимости изделий
Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.
НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, 125367, Аллея Сосновая, д.2
Тел.: (906) 7840996, e-mail: faa3000@gmail.com.
← | →
Ранее в рубрике «Выборы 2019»:
-
Сведения ООО "Брейн принт" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг по изготовлению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
-
Сведения ООО "Медиа+" о размере и других условиях оплаты выполнения работ и оказания услуг предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
Комментариев нет, Вы будете первым.