Максим Орешкин сообщил о риске рецессии в России из-за ситуации с потребительским кредитованием. В этом направлении возникли проблемы. по мнению министра экономичного развития РФ, который озвучил свое мнение на Петербургском международном экономическом форуме.

Тот темп роста, который есть – 30 процентов в годовом выражении, он абсолютно неустойчивый, абсолютно превышает рост доходов населения. Глава министерства подчеркнул, что, согласно исследованию Центробанка, более чем у 56 процентов семей текущий платеж по долгу больше 40 процентов совокупного дохода. По словам Орешкина, это "очень тревожная ситуация".

Ранее сообщалось, что Банк России не видит особого эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам. "Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией", – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По оценкам Минэкономразвития, потребительское кредитование в 2018 году выросло на 20 процентов. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9 процента (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи).



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