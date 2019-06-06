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Автомагистраль

Ограничения в движении транспорта возникнут 12 июня

Фото: www.flickr.com

Ограничения в движении транспорта возникнут 12 июня

Информационный Центр Правительства Москвы 06 июня 2019г., 14:29

День России станет причиной осложнений на улице Москворецкая.

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На Кремлевской набережной и улице Москворецкая движение машин перекроют из-за праздника 12 июня. Праздник по сообщениям из информационного центра транспортного комплекса Москвы cтанет причиной изменений в организации движения на дорогах.

Организаторы запланировали мероприятие с 12:00 и движение полностью перекроют до окончания праздничных торжеств. Улица Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улица Ильинка, улица Варварка станут объектами, где движение ограничат.

Также с 21:15 до окончания мероприятия перекроют движение по Кремлевской набережной и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.

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