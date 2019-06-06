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Автомагистраль
Ограничения в движении транспорта возникнут 12 июня
День России станет причиной осложнений на улице Москворецкая..
На Кремлевской набережной и улице Москворецкая движение машин перекроют из-за праздника 12 июня. Праздник по сообщениям из информационного центра транспортного комплекса Москвы cтанет причиной изменений в организации движения на дорогах.
Организаторы запланировали мероприятие с 12:00 и движение полностью перекроют до окончания праздничных торжеств. Улица Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улица Ильинка, улица Варварка станут объектами, где движение ограничат.
Также с 21:15 до окончания мероприятия перекроют движение по
Кремлевской набережной и Москворецкой набережной до Китайгородского
проезда.
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