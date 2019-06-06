Новости Москва Инфо

На территории Троицкого округа в поселении Кленовское построят новый учебный корпус для школы №2073.



По сообщениям Москомэкспертизы согласована проектная документация для объекта: «ГБОУ «Школа №2073» (первый этап: строительство нового учебного корпуса на 300 мест; второй этап: Реконструкция существующего здания школы). Первый этап» по адресу: село Кленово, поселение Кленовское, Троицкий административный округ Москвы.



Для организации образовательного процесса в здании разместят учебные кабинеты универсального назначения, а также специализированные учебные помещения: кабинеты естественных наук, иностранного языка, информационной и вычислительной технологии. Также в новом здании запланировано помещение для проведения аудирования в рамках изучения иностранных языков.



Дополнительно в школе будет создано пространство для свободного творчества учеников, например, кабинет астрономии, лаборатория проектной деятельности по робототехнике и 3D-моделированию, шахматный кружок, студия живописи, кружок музыки и пения. Помимо этого, в новом корпусе смогут проходить занятия по трудовому воспитанию в специализированных классах: мастерской по обработке металла и дерева и комбинированной мастерской для девочек.



Там также добавили, что отдельно предусматривается группа центра информации, которая включает методический кабинет, библиотеку с читальной зоной, медиатекой и учительским сектором. В новом корпусе также предусмотрены административные, технические, бытовые и вспомогательные помещения, в том числе кабинет педагога-психолога.

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