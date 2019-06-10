Образование/Карьера

МГУ имени М. В. Ломоносова откроет в этом году четыре новых направления подготовки, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

Это "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" и "Химическая технология".

По словам ректора, эти направления будут объявлены впервые.

МГУ имени Ломоносова в 2019 году занял первое место в топ-100 вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Рейтинг университетов RAEX составляется на основе оценки студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей.

Итоговое положение в рейтинге определялось исходя из условий для получения качественного образования, уровня востребованности выпускников и уровня научно-исследовательской деятельности университета. Также МГУ входит в топ-15 лучших университетов мира по таким показателям, как внедрение инноваций и развитие инфраструктуры.



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