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Происшествия
Москва 24/Анастасия Корнишкина.
Следователи проверяют информацию об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Ранее СМИ писали, что в одном из магазинов Зеленограда женщина схватила сидящую на скамейке девочку за волосы и стала тянуть.
После того, как пенсионерка сделала женщине замечание, та пнула ее в ногу и ударила кулаком в лицо. Затем дебоширка опрокинула коляску с чужим ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы.
По предварительным данным, нападавшая состоит на учете в
психоневрологическом диспансере.
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