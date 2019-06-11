Будем здоровы
От хорошей жизни не умирают
И пусть эта фраза отдается в памяти у миллионов людей на Земле.
Исследователи из Научной школы питания имени Фридманов при Университете Тафтса (США) рассказали, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостаточным употреблением в пищу овощей и фруктов.
Ученые подсчитали, что около двух миллионов смертей в год напрямую связаны с малым употреблением фруктов. И еще к миллиону летальных исходов приводит недостаток потребления овощей.
Специалисты отмечают, что фрукты и овощи богаты клетчаткой, калием, магнием, антиоксидантами. Их употребление помогает человеку укрепить здоровье и обеспечить хорошую бактериальную среду в желудке.
Ранее специалисты из университета Айовы также предупредили, что жареная пища негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы в день повышает этот риск на 13%. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри, чипсы и другое..
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