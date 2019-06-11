Московская сцена

21 июня в пермском клубе MICHURIN и 26 июня в краснодарском Sgt. Pepper's Bar пройдут отборочные туры мультиформатного фестиваля молодых групп «Индюшата 2019».

В Перми выступят: «Братья Карамазовы», STOCKHOLM SKY, RED TIES, KUGA HONEY, АБZАЦ, «Два Рима», «ФилФрид» и «Море Лаптевых». Краснодар представят: «Марки на Луну», Elle Driver, Moor, Plush Moon, XIMIA, «Шиshка», «ПроЕкт ПовиДло», Ethers.

Оценивать музыкантов приедут: идеолог фестиваля Александр Кушнир, Наталья Малахова («Московский комсомолец»), Леонид Бурлаков («Мумий Тролль», Земфира, «Братья Грим», Константин Кокоуров), Анастасия Мордвинова («Сеанс», «Собака.ру»), Ольга Калашникова (Радио Mediametrics) и др.

По результатам выступлений формируется состав финала «Индюшат», который состоится осенью в одном из знаковых московских клубов - музыканты смогут выступить перед деятелями музыкальной индустрии: промоутерами, представителями лейблов и журналистами.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Начало: 16.00

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