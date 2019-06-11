Здесь интересно

20 июня в российский прокат выходит документальный музыкальный фильм Петра Келептришвили и Артема Ожогова «Пространство музыки».

«Кажется, что наш фильм о молодых музыкантах и их творчестве, но, возможно, все немного глубже и он о вдохновении и страсти. О молодости и внутренней свободе. В конце концов, это кино о значении музыки как высшей формы коммуникации на примере самого музыкального пространства мира», - поделился режиссер Петр Келептришвили.

В 60-х The Beatles совершили музыкальную революцию, став наиболее успешной группой XX века. С тех пор Великобритания считается одной из самых музыкальных стран мира. Но насколько сильно пространство и его история влияют на природу творчества и процесс создания музыки в сегодняшней Британии? В поисках ответа на этот вопрос четверо молодых ребят из России отправились на велосипедах в 30-дневную поездку из Ливерпуля в Лондон. Их камеры фиксируют множество концертных залов и студий звукозаписи, репетиционных баз и клубов. Но главное в этом фильме – встречи, интервью и музыка молодых музыкантов. Будь то бездомный битбоксер из Бристоля или соул-артист из Манчестера, только что подписавший контракт с Universal. Каждый из них находится в тени великих имен, но стремится ухватить ощущение времени, чтобы поймать грув и создать нечто свежее. Как результат – более 20 уникальных историй о современной английской музыке и ее создателях, формирующих новый музыкальный ландшафт Британии прямо сейчас.

«Фильм очень крутой! По всем пунктам: идея, композиция, атмосфера, музыка, звук. Люди. И самое главное - вы очень точно поработали со случайностью», - отозвался музыкант и продюсер Олег Нестеров («Мегаполис»).

«Одно из лучших рок-муви, максимально четко совместившее в себе выбор места, цель и творчески-техническое воплощение, - отметил журналист Алексей Певчев. - Британская рок-музыка врезалась в российское сознание миллионы раз, но обратно ситуация поворачивается впервые. Множество вопросов, на которые еще предстоит дать ответ на фоне нереальной красоты, переданы группой талантливейших энтузиастов. Спасибо вам!»

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