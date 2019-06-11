Совет Федерации одобрил закон, вводящий штрафы за распространение на территории России иностранных СМИ без разрешения.

Согласно закону, штраф для граждан составит от 1 до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Во всех случаях распространяемая продукция подлежит конфискации. Право на выдачу таких разрешений передается Роскомнадзору.

Документ также налагает административную ответственность для СМИ, не прошедших перерегистрацию. Сейчас вместо перерегистрации СМИ предусмотрена процедура внесения изменений в запись о регистрации СМИ, поэтому для формулировки КоАП необходимы уточнения.

Документ инициирован правительством РФ, и ранее был принят Госдумой в трех чтениях.

В конце мая нижняя палата парламента ввела штраф до полумиллиона рублей за костры в лесу. До этого для нарушителей пожарной безопасности в лесу была предусмотрена только профилактическая беседа.

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