Заместитель мэра столицы объявил о строительстве здания больше чем 1,5 тысячи квадратных метров в северной части Детского Черкизовского парка. Осенью 2019 года специалисты по благоустройству Москвы прогнозируют окончание строительных работ. Корректировку дизайнерского проекта делают в профессиональном обществе спортсменов-скейтбордистов. В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта, который станет точкой притяжения для детей и молодежи, новой достопримечательностью парка.

Ранее в Детском Черкизовском парке начали строить памп-трек с двумя траекториями трассы общей протяженность 220 метров. Памп-трек будет расположен в северной части парка. Для тех, кто будет проводить тренировки на выносливость, на треке создадут маршрут с 11 поворотами. Опытные велосипедисты смогут отработать технику на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками.

Детский Черкизовский парк расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". Недалеко от парка находится футбольный стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Площадь его территории составляет более 14 гектаров.

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