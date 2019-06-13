Путешествие

Средняя стоимость летних зарубежных туров выросла почти на треть – до 103 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель был равен 80 тысячам рублей.

Лидером рейтинга самых популярных направлений для отдыха летом 2019 года вновь стала Турция. Россия расположилась на втором месте. Ожидается, что именно на эти две страны придется 80% всех проданных пакетных туров. По путевкам в июне– августе отдохнет около 11 миллионов россиян, причем из них 3,5 миллиона – в России и 4,5 миллиона – в Турции.

Наряду с Россией и Турцией, в топ популярных курортов вошли Тунис, Черногория, Греция, Испания и Кипр. "Преобладающая часть туров россиян в летнем сезоне относится к пляжному отдыху, однако, многие предпочитают совмещать пляжный отдых и экскурсионный, приобретая экскурсии на месте у гида. При этом специалисты отмечают, что "главные категории туристов – семейные пары и пары с детьми".

При этом эксперты заметили новую тенденцию – "сдвиг" спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.

Экспертная оценка показала, что самыми дешевыми странами для летнего отдыха являютсяи Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия. Самым дорогим направлением оказался Маврикий, отдых в этой стране обойдется путешественникам в 395 тысяч рублей. Среди дорогих направлений также – Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария.

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