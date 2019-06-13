Здесь интересно
Мультфильм получит свое продолжение благодаря компании Disney
Руководители студии Disney утвердили съемку еще 39 серий мультфильма..
Студия Disney заявила о намеренности переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь".
Отмечается, что кинокомпания планирует отснять 39 серий по семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся бурундуки Чип и Дейл в обновленном образе.
"Чип и Дейл спешат на помощь" появился в эфире весной 1989 года. Главными героями мультсериала являются диснеевские персонажи – бурундуки Чип и Дейл, а также их друзья мышь-изобретательница Гайка, мышь Рокфор и его друг – муха по имени Вжик.
Ранее компания Disney/Pixar опубликовала финальный трейлер анимационного фильма "История игрушек 4". Создатели мультфильма обещают сделать мультфильм максимально глубоким и трогательным. В России фильм выйдет 20 июня 2019 года..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.