версия для печати
Образование/Карьера
Проект "Город образования" обсуждался в московском Департаменте образования и науки.
Павел Кузьмин оценил качественный уровень подготовки к проведению форума..
На сегодняшний момент порядка 300 заявок от спикеров уже
было подано на участие в форуме «Город образования» в 2019 году в столице.
Минимум 5 зон на ВДНХ будет задействовано дополнительно.
В этом году участников ждет масштабный выбор сессий от специалистов образования, живое общение с ведущими учителями, топовыми блогерами, а также «звездными» родителями.
Запланированы мастер – классы от топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний, дискуссии с участием академиков РАН И Российской академии образования..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.