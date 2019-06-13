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Образование/Карьера

Проект 'Город образования' обсуждался в московском Департаменте образования и науки.

Фото: vdnh.ru

Проект "Город образования" обсуждался в московском Департаменте образования и науки.

Информационный Центр Правительства Москвы 13 июня 2019г., 20:26

Павел Кузьмин оценил качественный уровень подготовки к проведению форума.

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На сегодняшний момент порядка 300 заявок от спикеров уже было подано на участие в форуме «Город образования» в 2019 году в столице. Минимум 5 зон на ВДНХ будет задействовано дополнительно.

В этом году участников ждет масштабный выбор сессий от специалистов образования, живое общение с ведущими учителями, топовыми блогерами, а также «звездными» родителями.

Запланированы мастер – классы от топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний, дискуссии с участием академиков РАН И Российской академии образования.

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