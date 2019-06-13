Образование/Карьера

На сегодняшний момент порядка 300 заявок от спикеров уже было подано на участие в форуме «Город образования» в 2019 году в столице. Минимум 5 зон на ВДНХ будет задействовано дополнительно.



В этом году участников ждет масштабный выбор сессий от специалистов образования, живое общение с ведущими учителями, топовыми блогерами, а также «звездными» родителями.

Запланированы мастер – классы от топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний, дискуссии с участием академиков РАН И Российской академии образования.

.