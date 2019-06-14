Здесь интересно

Во время встречи 16 июня на фестивале "Разноцветный джаз" музыканты получат возможность общения среди любителей и профессиональных мастеров джаза. Выступления более 20 российских и зарубежных коллективов организованы совместно с Московским колледжем импровизационной музыки. Зрители познакомятся с выступлениями хора Jazz Friends и лауреата фестиваля "Московская весна a cappella" 2017 года Honey Jazz Choir.

В концерте также примут участие еще неизвестные пока публике участники: бразильский дуэт Ensalarado, творческая лаборатория Masala Quartet, ансамбль Iskra Band и оркестр "Коралловые рифы".

Музыка будет звучать параллельно на двух сценах. На основной площадке гостей порадуют профессиональные джазисты, а на малой сцене состоится импровизационный концерт джем-сейшен. Такое выступление, пояснили организаторы, напоминает и репетицию, и дружеские посиделки. У столичных любителей музыки будет возможность не только послушать композиции в стилях соул, бибоп, свинг, фьюжен, фанк и фолк, но и самим сыграть вместе с исполнителями.

Редкий для столицы памятник деревянного модерна – особняк купца Василия Носова – был построен в 1903 году по проекту архитектора Льва Кекушева. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время там работают три отдела Российской государственной библиотеки для молодежи: историко-культурный центр, нотно-музыкальный отдел и центр русского модерна.

Что с 14 по 23 июня в столице пройдет арт-фестиваль "Москва–Париж–Москва". На пяти московских бульварах проведут мастер-классы: познакомят с творчеством великих мастеров, помогут освоить разнообразные живописные техники. Попробовать себя в роли художника сможет любой желающий. Фестиваль приурочен к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина.



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