Автомагистраль

15 июня начинается работа маршрута автобуса №460 по пути следования от метро "Щукинская" до "МЦК «Стрешнево"

Это направление движения по маршруту будет проходить от станции метро "Щукинская" по ул. Авиационная, Маршала Василевского, Академика Курчатова, по Волоколамскому шоссе, 1-му Красногорскому проезду до станции МЦК «Стрешнево».

15 июня - новый автобусный маршрут №460 «Метро «Щукинская» - «МЦК «Стрешнево». <...> Время работы - ежедневно с 7:00 до 21:00.

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