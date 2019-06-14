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Происшествия
Геолокация подвела
На территории Москвы зафиксирован сбой геолокации..
В Москве произошел масштабный сбой геолокации. Пользователей с Тверской, Варшавского шоссе, Киевского вокзала и других мест в центре города навигаторы отправляют в аэропорт Шереметьево.
Аналогичная ситуация происходила уже в июне 2016 года.
В декабре в "Яндексе" сообщили о решении проблем с GPS в районе Кремля. Тогда глава геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приемника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Ранее ЦОДД представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. На первом месте значится Ленинский проспект. Затем идут Ленинградское и Варшавское шоссе..
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