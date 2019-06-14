Экономика
Новейшие достижения техники позволят мониторить самочувствие служащих
Проект "Гудвин-Нева" контролирует изменения в работе сотрудников, принимающих участие в производстве повышенной опасности..
В Москве создана наиболее современная система связи по осуществлению мониторинга сотрудников и контроля охраны труда. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы намеревается проверять с помощью этой системы самочувствие работников на производствах повышенной опасности.
Система наблюдения сможет мониторить местонахождение сотрудников, отслеживать отдельные параметры физического состояния человека и окружающей среды с точки зрения безопасности работников.
Глава ведомства Владимир Ефимов рассказал, что беспроводное устройство работает в составе системы и позволяет не только осуществлять мониторинг физического состояния сотрудника, но и вовремя сигнализировать о необходимости оказать ему помощь.
Также, по его словам, планируется, что это устройство будет востребовано у слабовидящих и у людей с ограниченными возможностями.
"Разработка московского предприятия – шаг вперед по обеспечению безопасности сотрудников на производствах, а также поддержанию комфортных условий в городской среде", – сказал Ефимов.
Московский "Концерн Гудвин" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Благодаря специальному статусу, производитель получает от правительства города льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, а также возможность пользоваться режимом свободной таможенной зоны..
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