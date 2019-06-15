Открытие экспозиции музея состоялось в сорок четвертом году прошлого столетия. Причиной создания стало желание сохранить память о Немировиче-Данченко.

Перед смертью один из основателей и руководителей МХАТ В.И. Немировича-Данченко жил пять лет по адресу Глинищевский переулок, дом 5/7. Все экспонаты в музее являются подлинными вещами, имеющими отношение к жизни великого театрального деятеля В.И. Немировича-Данченко. Каждая из вещей, неважно какая именно — будь то книга, письменные принадлежности, пианино или телефон запечатлела на себе часть его внимания, этих вещей коснулась рука Владимира Ивановича.

В кабинете состредоточился весь уют помещения квартиры. До сих пор сохраняется обстановка комнат старой московской квартиры В.И. Немировича-Данченко.

Каждый предмет обстановки и экспонаты являются отражением творческой жизни знаменитого театрального режиссера, его таланта драматурга и педагога по призванию.

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