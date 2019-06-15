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Московская жизнь

Летние сады появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Летние сады появятся в Москве

M24.ru 15 июня 2019г., 21:11

Ландшафтные дизайнеры разных стран займутся разработкой макетов пяти садов на территории столицы. .

Финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" – дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии – прилетят в Москву в июне.

Они примут участие в реализации своих конкурсных проектов – пяти необычных летних садов.

В частности, на улице Красная Пресня создадут островок живой природы под названием "Круг". Автором проекта стала итальянский дизайнер Лоренца Бартолацци. Ее сад в форме правильного круга очерчивает замкнутое пространство, заполненное растениями. По периметру расположится длинная круглая скамья для отдыха.

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