Автомагистраль

Использование камер позволило уменьшить количество угонов автомобилей в столице в три раза. ЦОДД собрал за последнее время пределенную статистику п результатам наблюдения на дорогах Москвы.

Каждое транспортное средство становится объектом наблюдения объективов 14 камер. Идет постоянный сбор информации о потоке транспорта. Интеллектуальная транспортная система осуществляет полный съем информационных данных на магистралях Москвы.

Изучение транспортных потоков не ставит своей целью применение штрафов к населению. Обычное наблюдение и рутинная работа по обеспечению безопасности, предотвращение угонов и наблюдение направления движения автомобилей Ранее ЦОДД представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. Популярность направлений измерялась в пятницу с 15:00 до 00:00.

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