Московская сцена

2 июля в клубе «16 Тонн» Kira Lao представит новый альбом «Тревожный опыт», который вдохновлен соприкосновением с современным театральным искусством.

Kira Lao как группа успешно существовала до 2015 года. Издавалась на лейбле «Союз», высоко оценивалась музыкальными критиками, выступала на всевозможных музыкальных фестивалях («Пикник «Афиши», «Усадьба Jazz», «Avant») и получала музыкальные премии (Сергея Курёхина в номинации «Этно-Механика», Артемия Троицкого «Степной волк», Александра Кушнира — «Индюшата»).

Четыре года назад Kira Lao взяла творческую паузу. И сейчас, наконец, возвращается к активной деятельности, но уже не как музыкальный коллектив, а в формате сольного проекта. Стоит отметить, что все это время Кира не прекращала свою работу со звуком, но ее музыкальные интересы от поп-музыки сместились в сторону современного искусства и театра. За звуковое оформление к спектаклю современного танца «40» и за композиторскую работу попала в список номинантов на «Золотую Маску».

Начало: 20.00

Адрес: Пресненский Вал, 6с1, м.Улица 1905 года

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