Началась прямая линия с Владимиром Путиным. В ходе нее глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.

У главы государства будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами. Второй год подряд мероприятие проходит в новом формате – в студии нет зрителей. Почти 900 тысяч вопросов поступило по телефону и около 388,5 тысячи по SMS.

При этом формат прямой линии по-прежнему актуален для россиян, поскольку дает уникальную возможность напрямую обратиться к главе государства и убедиться, что его идеи созвучны их собственным. Эти данные подтверждает опрос ВЦИОМ: большинство россиян (около 75 процентов) намерены следить за программой.

Вопросы для президента жители страны по традиции могли направлять заранее по телефону колл-центра, через интернет-сайт, посредством СМС-сообщений, а также через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Присылали на прямую линию и видеообращения. Жители Нижегородской области обратили внимание президента на качество водоснабжения. В Саратовской области пожаловались на плохие дороги. Из Липецка свое обращение прислали обманутые дольщики.

Задать свой вопрос еще можно, заявки будут принимать вплоть до конца программы. Количество обращений уже приближается к полутора миллионам.

Политологи считают, что основными темами прямой линии в этом году могут стать вопросы реализации нацпроектов, пенсионное обеспечение, увеличение общественного контроля и международные отношения. Граждане интересуются проблемами с зарплатами, трудоустройством, услугами ЖКХ, социальной сферой, расселением ветхих домов.

Сегодняшняя прямая линия – уже 17-я по счету для Путина. Первые пять из них продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году – 4 часа 47 минут. В 2018 году прямая линия длилась 4 часа 17 минут.

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