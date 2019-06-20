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Политика
Президент объявил о повышении пенсий военным
Военные пенсионеры имеют право с 1 октября на увеличение довольствия..
Военным пенсионерам повысят пенсии на 4,3%. Также в этом году увеличат довольствие военнослужащим. Повышение уровня доходов пенсионеров является приоритетом властей РФ, подчеркнул Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 20 июня.
Он отметил, что индексация пенсий по старости в 2019 году составила 7,05%.
Также президент заявил, что национальные проекты призваны поставить экономику России на новые рельсы и увеличить уровень благосостояния населения. Также они призваны обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу.
Открывая прямую линию, президент рассказал, что россиян сегодня в первую очередь волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора и свалок..
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