Происшествия

Неизвестный заявил, что в здании телецентра "Останкино" якобы заложена взрывчатка.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании телецентра "Останкино" по адресу улица Академика Королева, 12. Ведется проверка", – сказано в сообщении.

К телецентру направлены полиция, скорая помощь и другие экстренные службы.

13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале и на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

12 июня было проверено более 25 объектов после сообщений о минировании. Угрозы окаались также ложными.

Ранее сообщения о минировании поступали еще на 15 объектов, в том числе храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню.

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