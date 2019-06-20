Происшествия
Инцидент в телецентре "Останкино"
Четвертый раз за месяц поступило сообщение о заминировании телецентра "Останкино"..
Неизвестный заявил, что в здании телецентра "Останкино" якобы заложена взрывчатка.
"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании телецентра "Останкино" по адресу улица Академика Королева, 12. Ведется проверка", – сказано в сообщении.
К телецентру направлены полиция, скорая помощь и другие экстренные службы.
13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале и на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.
12 июня было проверено более 25 объектов после сообщений о минировании. Угрозы окаались также ложными.
Ранее сообщения о минировании поступали еще на 15 объектов, в том числе храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню..
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