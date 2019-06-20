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Происшествия

Инцидент в телецентре 'Останкино'

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Инцидент в телецентре "Останкино"

M24.ru 20 июня 2019г., 13:27

Четвертый раз за месяц поступило сообщение о заминировании телецентра "Останкино".

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Неизвестный заявил, что в здании телецентра "Останкино" якобы заложена взрывчатка.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании телецентра "Останкино" по адресу улица Академика Королева, 12. Ведется проверка", – сказано в сообщении.

К телецентру направлены полиция, скорая помощь и другие экстренные службы.

13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале и на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

12 июня было проверено более 25 объектов после сообщений о минировании. Угрозы окаались также ложными.

Ранее сообщения о минировании поступали еще на 15 объектов, в том числе храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню.

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Москва-Инфо
   