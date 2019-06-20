В России с 1 января 2020 выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространяться на семьи, у которых средний доход составляет два прожиточных минимума, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

Ранее во время прямой линии президент заявил, что реальные доходы населения сейчас постепенно восстанавливаются после спада, который проходил последние несколько лет. Путин отметил, что самый большой спад был в 2016 году.

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