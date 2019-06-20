Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что с момента введения экономических санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов.

При этом объем программы импортозамещения в РФ составил 667 миллиардов рублей. Также глава государства отметил, что кардинально отношение Запада к России в ближайшие годы не изменится.

"США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике, сейчас это происходит с Китаем", – отметил Путин. По его словам, одним из примеров сдерживания является атака на компанию Huawei.

Страны Евросоюза, США, Канада и Япония ввели санкции против России в 2014 году на фоне конфликта на Украине. После ограничительные меры по ряду причин несколько раз продлевались. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение экономических санкций считает контрпродуктивным.

.