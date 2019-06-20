Московская сцена

25 июля в Зеленом театре ВДНХ, который откроется этим летом после масштабной трехлетней реконструкции, состоится концертное шоу «Optimystica Orchestra/8 женщин». Впервые вместе с Optimystica Orchestra - проектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова - под открытым небом выступит сразу восемь знаковых артисток независимой российской сцены.

Группа Optimystica Orchestra - символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов «Аквариума», «Ленинграда», «Сплина» и Tequilajazzz, - которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку, как будто специально созданную для этого вечера.

Обволакивающий джаз, проникновенная босса-нова, упругие латинские ритмы прозвучат в сопровождении вокала замечательных артисток, среди которых неповторимые и разноплановые поэт Вера Полозкова, певицы Ирина Богушевская, Тина Кузнецова, Мариам Мерабова, Татьяна Зыкина, солистка группы Guru Groove Foundation Шаманина Татьяна, актриса театра и кино Мириам Сехон, певица и композитор Тося Чайкина.

«Мне всегда говорили, что наши песни наполнены мягкой, но все-таки мужественностью, неагрессивной, но все же маскулинностью, и я всякий раз недоумевал: пусть так, но ведь написаны они со всей возможной любовью к главной их героине - любимой девушке, матери, дочери. К Женщине. Все эти песни об одном, - говорит Женя Федоров. - И вот мы решили попробовать - а как эти же самые песни прозвучат от лица их героинь: матери, подруги, жены, дочери? Что в них откроется по-другому? И затеяли этот проект, отдав их восьми бесподобным современницам, очень разным, но одинаково прекрасным. Что получится? Надеемся, что мир станет хоть чуть-чуть гармоничнее - и это то, для чего мы вообще все существуем».

Начало: 20.00

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