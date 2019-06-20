Здесь интересно

29 июня в московском книжном магазине «Фаланстер» состоится презентация книги американского историка Алекса Герберта «What About Tomorrow?» об истории русского панка.

Работа Герберта, написанная на английском языке, охватывает период с 1980-х годов до наших дней и рассказывает о десятках групп, начиная с «Автоматических удовлетворителей» и (не)заканчивая «Проверочной линейкой». Алекс лично представит свою книгу и ответит на вопросы гостей.

«Рассказанная в книге история начинается в 1978 году, - делится автор. - Материал, собранный мной на основе многочисленных интервью, дает основания полагать, что именно в это время панк проник в Россию с помощью радио Би-би-си. У истоков панка в России стоял Андрей «Свин» Панов из «Автоматических Удовлетворителей».

Я отправился по следам Свина и его соратников, чтобы проследить зарождение первых панк-групп в Ленинградском рок-клубе. Речь идет о таких командах, как «Народное ополчение» и «Объект насмешек»…»

Вход свободный

Начало: 20.00

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