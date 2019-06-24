Образование/Карьера

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, сегодня имеют возможность получить новую профессию, не прерывая отпуска: Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» предлагает им профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Женщины могут выбрать такие профессии, как кассир торгового зала, бухгалтер, менеджер по кадрам, предприниматель, специалист по закупкам, менеджмент по рекламе и связям с общественностью и другие.

Обучение проводится в очной и очно-заочной формах.

Для того, чтобы начать учиться в Центре «Профессионал», необходимо получить направление от отдела трудоустройства службы занятости по месту жительства.

Помимо овладения новой профессией, обучение в Центре «Профессионал» поможет женщинам сократить период адаптации к условиям труда, повысить профессиональное мастерство, обрести мобильность и конкурентоспособность на рынке труда.

Адрес: ул. Рязанский проспект, д. 7, стр. 1; ул. Академика Скрябина, д. 9. Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» (ст. метро «Рязанский проспект»).

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