Почти семьсот билбордов и афиш можно будет увидеть на улицах Москвы, все они приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

В качестве поздравления москвичам и источника информации одновременно они появятся в столице с 1 июля 2019 года.

Около 300 открыток появятся на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском шоссе, Каширском, Звенигородском шоссе и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте. Столько же открыток украсят рекламные стенды в прогулочных зонах для пешеходов и еще 100 плакатов появятся на остановках общественного транспорта и киосках с прессой.

Поздравительные видеоролики будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице.

Отмечается, что на поздравительных открытках будут изображены святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака. А в центре праздничных плакатов будет красоваться фраза "Семья — единство помыслов и дел".

Более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты. Праздник посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруге Ефросинье (Феврония). По некоторым данным, они жили в XIII веке.

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