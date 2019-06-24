Московская жизнь
В День семьи, любви и верности Москва будет украшена открытками
Билборды и афиши в совокупности с праздничными видеороликами станут для москвичей источником информации..
Почти семьсот билбордов и афиш можно будет увидеть на улицах
Москвы, все они приурочены ко Дню семьи, любви и верности.
В качестве поздравления москвичам и источника информации одновременно они появятся в столице с 1 июля 2019 года.
Около 300 открыток появятся на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском шоссе, Каширском, Звенигородском шоссе и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте. Столько же открыток украсят рекламные стенды в прогулочных зонах для пешеходов и еще 100 плакатов появятся на остановках общественного транспорта и киосках с прессой.
Поздравительные видеоролики будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице.
Отмечается, что на поздравительных открытках будут изображены святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака. А в центре праздничных плакатов будет красоваться фраза "Семья — единство помыслов и дел".
Более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.
День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты. Праздник посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруге Ефросинье (Феврония). По некоторым данным, они жили в XIII веке..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.