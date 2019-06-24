Автомагистраль
Электробусы будут курсировать по восьми дополнительным направлениям
Передвижение автобусных транспортных средств станет более интенсивным на девяти направлениях..
До конца 2019 года электробусы начнут курсировать еще на восьми маршрутах столицы. Отмечается, что электробусы будут следовать по маршрутам автобусов в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.
"Сейчас около 120 электробусов ходят по девяти направлениям. Ежедневно они перевозят более 60 тысяч пассажиров. Всего к концу 2019 года инновационный транспорт будет ездить по 17 маршрутам", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В настоящий момент в городе уже установлены 63 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города. Предполагается, что по итогам 2019 года в Москве будут курсировать 300 электробусов. Новый транспорт появится на маршрутах № 107, № 205к, № 271, № 791, № 832, № Т7, № Т17 и № Т34к
С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).
В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.
Также электробусы курсируют от Проспекта Буденного до метро "Лубянка" (маршрут № 25), от Рижского вокзала до станции метро "Петровский парк" (маршрут № 42).
Ранее сообщалось, что столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi..
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