Законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, был внесен в нижнюю палату парламента.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ей, управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что тонирование стекол позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонировка позволяет экономить средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер летом, защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Отмечается, что основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100%-ной защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, вследствие чего вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям очень высока.

В документе подчеркивается, что создать оптимальную тонировку и избежать штрафов практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы.

С начала 2019 года за нарушение тонировки автомобиля в городе оштрафовали более 45 тысяч водителей. По правилам, пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%, а передних боковых стекол – не менее 70%.

Запрет на тонировку ввели, когда принимался закон о камерах фото- и видеофиксации. Тогда предполагалось, что снимать будут не только автомобиль, но и водителя. Это было сделано для того, чтобы штраф приходил нарушителю, а не владельцу транспортного средства. Однако норму в итоге убрали, но запрет на тонировку остался.

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