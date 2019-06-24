Политика
Стимулирование деторождения одобрено Советом Федерации
Совфед поддержал использование помощи женщинам, желающим родить первого ребенка..
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова одобрила предложение ввести дополнительные меры поддержки, стимулирующие женщин к рождению первого ребенка.
Она уверена, что такая помощь позитивно отразится на рождаемости "среди определенной категории мам с определенным возрастом".
"Очень разумное и своевременное предложение, с учетом демографической ситуации в России", – заявила сенатор. По ее словам, некоторые регионы страны с начала года самостоятельно ввели такие пособия.
В качестве примера Попова привела Волгоградскую область. Один из критериев – то, что возраст мамы не должен превышать 23 года. "Мы как бы стимулируем рождение ребенка в более ранний возраст мамы", – цитируют СМИ парламентария.
В том же регионе есть еще выплаты за второго ребенка. Условие – разница между детьми не должна быть больше трех лет.
В Совфеде также положительно оценили законопроект о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей. Председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что предложение уже поддержали многие депутаты и члены Совета..
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