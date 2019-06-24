Здесь интересно

Завершающие спектакли постановки "Очень смешной комедии о том, как шоу пошло не так" пройдут в театре МДМ с 22 июня по 18 июля. Знаменитый спектакль в жанре театральной клоунады впервые представили в Москве в октябре прошлого года. За восемь месяцев его посмотрели более 250 тысяч человек.

В основе постановки – отточенные приемы в духе классиков комедии: Чарли Чаплина, Бастера Китона, британских комиков "Монти Пайтон". Авторы пьесы также опираются на традиции французской школы клоунады Жака Лекока. Российская постановка идентична бродвейской и лондонской, а к премьере спектакль готовил английский режиссер Шон Тернер.

Еще до начала спектакля гости становятся не только зрителями, но и участниками своеобразной "театральной катастрофы", где нет правил: артисты разгуливают по залу в поисках бульдога, просят починить декорации. Они постоянно беседуют с залом во время действия, порой читают сценарий с листа и даже проделывают акробатические трюки.

Главные роли в постановке исполняют Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев (театр имени Вахтангова), Алексей Секирин, Александр Матросов (театр имени Пушкина), Александр Горелов ("Ленком"), а также Илья Денискин ("Сатирикон") и Анна Глаубэ.

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