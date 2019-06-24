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Московская сцена

Концерт Госхора им. Свешникова состоится в усадьбе Струйских

Концерт Госхора им. Свешникова состоится в усадьбе Струйских

24 июня 2019г., 12:55

Особенную атмосферу создадут русские чаепития, сопровождающие концерт на территории усадьбы. Советские шлягеры, русские романсы, народные и военные песни прозвучат в исполнении прославленного коллектива.

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Русское чаепитие под живую музыку в исполнении прославленного Государственного академического русского хора им. Свешникова москвичи и гости столицы смогут посетить 27 июня в усадьбе Струйских, что в Токмаковом переулке. В программе песни золотого фонда Госхора СССР: аранжировки народных и военных песен, романсов, советских шлягеров великого мастера Александра Васильевича Свешникова, его учеников и последователей.

Начало концерта в 19.00 по адресу Токмаков переулок 21.

Билеты

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