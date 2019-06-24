Московская сцена

Русское чаепитие под живую музыку в исполнении прославленного Государственного академического русского хора им. Свешникова москвичи и гости столицы смогут посетить 27 июня в усадьбе Струйских, что в Токмаковом переулке. В программе песни золотого фонда Госхора СССР: аранжировки народных и военных песен, романсов, советских шлягеров великого мастера Александра Васильевича Свешникова, его учеников и последователей.



Начало концерта в 19.00 по адресу Токмаков переулок 21.



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