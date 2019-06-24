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Московская сцена
Концерт Госхора им. Свешникова состоится в усадьбе Струйских
Особенную атмосферу создадут русские чаепития, сопровождающие концерт на территории усадьбы. Советские шлягеры, русские романсы, народные и военные песни прозвучат в исполнении прославленного коллектива..
Русское чаепитие под живую музыку в исполнении
прославленного Государственного академического русского хора им. Свешникова
москвичи и гости столицы смогут посетить 27 июня в усадьбе Струйских, что в
Токмаковом переулке. В программе песни золотого фонда Госхора СССР: аранжировки
народных и военных песен, романсов, советских шлягеров великого мастера
Александра Васильевича Свешникова, его учеников и последователей.
Начало концерта в 19.00 по адресу Токмаков переулок 21.
Билеты
Информация о продаже билетов здесь: >>>.
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