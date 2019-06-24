Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам города, а с 12:00 часов на Чистопрудном бульваре ими смогут полюбоваться все желающие – впервые работу выставки продлят до 18:00 вечера.

«Парад трамваев уже стал доброй весенней традицией. В этом году мы сделали москвичам особый подарок – второй парад трамваев состоится в июле в День московского транспорта. Минувшая выставка ретротехники собрала рекордное число гостей. Этим летом продлим ее работу до самого вечера, чтобы как можно больше жителей города могли познакомиться с историей трамвая», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по столице ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

На Чистопрудном бульваре все желающие смогут посетить вагоны и сфотографировать. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Кроме этого, для москвичей подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.

Справочно

День московского транспорта приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.

Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июля. В этом году он пройдет 13 июля.

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