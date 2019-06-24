Автомагистраль

Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения.

Кроме того, на улице могут ввести реорганизацию дорожного движения в связи с ремонтными работами. Ознакомиться с планируемыми изменениями можно на сайте ГКУ «ЦОДД»

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