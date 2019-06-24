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Автомагистраль
МАДИ просит водителей позаботиться о парковке автомобиля на время отпуска
МАДИ просит автомобилистов перед отъездом в отпуск убедиться, что машина припаркована в разрешенном месте и не нарушает ПДД..
Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения.
Кроме того, на улице могут ввести реорганизацию дорожного движения в связи с ремонтными работами. Ознакомиться с планируемыми изменениями можно на сайте ГКУ «ЦОДД».
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