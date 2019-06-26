Образование/Карьера

Директор ФИПИ сообщила о возможности использования мультимедийных источников во время сдачи экзамена ЕГЭ по гуманитарным предметам. Оксана Решетникова cказала: "Необходимость сдачи экзамена по географии влечет за собой использование геоинформационных систем". Федеральный институт педагогических измерений занимался анализом проблемы.

По предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) предполагается ввести задания с видеофрагментами. Это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

По мнению экспертов, технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Решетникова добавила, что на комплекс по внедрению новых технологий на ЕГЭ уйдет около пяти лет.

Ранее сообщалось, что в 2019 году школьники чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание, физику и биологию. Первый предмет сдавали 315,2 тысячи человек, второй – 139,5 тысячи человек, третий – 154 тысячи человек. Историю выбрали 103,3 тысячи человек, информатику – 97,1 тысячи человек, а химию – 89 тысяч.

Самые высокие средние баллы получены за профильную математику, историю и английский язык.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.

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