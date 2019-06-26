Автомагистраль

До конца текущего года планируется завершить работы по реконструкции трех развязок на МКАД, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Работы по реконструкции МКАД активизируются. Проект подразумевает работы с транспортными развязками Волоколамского шоссе и МКАД, улице Генерала Дорохова и МКАД, Бесединское шоссе и МКАД.

Cпециалисты ведут проектирование еще по четырем объектам.

"Это развязка МКАД с улицей Липецкая, с Осташковским шоссе, с Алтуфьевским шоссе и улицей Поляны", – сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.

К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

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