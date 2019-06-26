Происшествия
Гомофобия наказуема
Штраф наложен на мужчину за комментарий провоцирующего характера в социальной сети..
В Свердловской области мужчина оштрафован на 5 тысяч рублей за гомофобный комментарий в социальной сети. Решение принял Сысертский районный суд, передает РИА Новости.
Первый случай штрафа за такого рода правонарушение появился впервые в Свердловской области.
Представители судебных органов рассмотрели дело по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")
Как уточняется, мужчина прокомментировал видеоролик в соцсети. Лингвистическая экспертиза показала, что его высказывание является гомофобным.
Парламентарии в Госдуме предложили обязать всех, кто хочет размещать публикации в интернете, идентифицироваться по паспорту. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов. Он считает необходимым внести предложение в виде поправок к законопроекту о запрете на фейковые новости. Депутат выразил мнение, что в этом случае каждый пользователь Сети станет "осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет"..
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