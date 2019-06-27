Образование/Карьера

Растет стоимость российского образования. Росстат и Единая межведомственная информационно-статистическая система зафиксировали подорожание обучения на 19%. Аналитики и эксперты отмечают оплату в мае студентами вузов за семестр обучения 69 тысяч рублей, при этом год назад семестр обходился им в 58 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что цены могут снова подняться в сентябре текущего года. Одной из основных причин увеличения стоимости за обучение является сокращение бюджетных мест на фоне увеличения количества абитуриентов.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что такая ситуация автоматически повышает спрос на платное обучение. Также повышение цен может быть связано с выполнением майских указов Владимира Путина, согласно которым зарплаты преподавателей должны держаться на одном уровне.

Ранее сообщалось, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Портал будет включать онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления в вуз, в том числе заявление.

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